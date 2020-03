Haal je maaltijden af of laat ze thuis bezorgen, #SamenTegenCorona: ontdek hier de initiatieven uit Jabbeke Arne Hanseeuw Siebe De Voogt

15 maart 2020

15u14 0 Jabbeke Door de verplichte sluiting tot 3 april toont de horeca zich in deze coronatijden van zijn creatiefste kant. Wij helpen graag een handje om de takeaway- en deliverymogelijkheden in uw gemeente onder u aandacht te brengen. Zelf nog een goeie tip: stuur ons een mailtje naar oostkustregio@hln.be.

Eethuis Mint: takeaway

Eethuis Mint in Jabbeke vatte na de maatregelen van de federale regering meteen de koe bij de horens. Zaakvoerders Mike Van Tuyckom en Stéphanie Van Severen lanceren een takeawaydienst. Aanvankelijk was het ook de bedoeling de maaltijden zelf te leveren, maar wegens het grote succes tijdens het openingsweekend werd dit even stopgezet.

Eethuis Mint vind je aan de Gistelsteenweg 278 in Jabbeke. Er wordt gewerkt met een tijdelijke kaart. Daarop een vier à vijftal verschillende pasta’s aanbieden en de bekende burgers. Ook onze saladekaart blijft behouden. Meer info over de menu’s vind je op de Facebookpagina. Bestellen kan ook via 050/81.10.81.

Bistro 144: traiteurdienst

Ook Bistro 144 , gelegen aan de Gistelsteenweg 144 in Varsenare, zette meteen alles op de traiteurdienst die de zaak ook het hele jaar aanbiedt. Er is keuze tussen een lunch aan 15 euro, een menu aan 35 euro of een sharing menu aan 20 euro per persoon. Alles is verpakt in een milieuvriendelijke wegwerpverpakking.

Meer info vind je op de Facebookpagina van de zaak. Bestellen kan via 0468/54.15.87 of via mail info@bistro144.be.

Huis Nachtergaele: leverservice voor de oudere klanten

Traiteurzaak Huis Nachtergaele in de Stationsstraat startte met een deliveryservice voor de oudere klanten.

In de loop van de voormiddag verschijnt telkens een menu op Facebook. Voor 17 uur kan je bestellen, levering volgt de dag nadien in de loop van de voormiddag. Voor alle inwoners van Jabbeke is dit gratis. Mensen buiten Jabbeke betalen 2 euro extra per levering.

Bestellen is enkel mogelijk telefonisch op 050/70.46.71. De winkel blijft gewoon open.

En Route 367: afhalen en delivery

Bij lunchzaak En Route 367, Gistelsteenweg 20 in Varsenare, kan je blijven afhalen. De zaak, die maaltijden uit grootmoeders keuken aanbiedt, levert in een straal van 10 km ook aan huis.

Ook een ontbijtje kan je hier afhalen en voor wie graag een digestief bij bestelt, is er zelfgemaakte limoncello.

Meer info: 0494/27.64.78 of op de Facebookpagina.