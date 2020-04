Glasbollen in Kapellestraat tijdelijk verplaatst voor aanleg van park Siebe De Voogt

09 april 2020

12u39 2 Jabbeke In het centrum van Jabbeke is de aanleg van het nieuwe park volop aan de gang. Donderdag werden daarom de bovengrondse glasbollen in de Kapellestraat verplaatst.

De glasbollen staan tot na afloop van de aanleg van het park tijdelijk in de Pieter Derudderstraat. De aanleg van het park achter het gemeentehuis kadert in het inbreidingsproject “Centrum Jabbeke”. De werken zijn volop aan de gang. Recent werden nog de grote middelen ingezet om de vijfstammige lindeboom te verplaatsen. De 40 jaar oude boom, met een omvang van 20 meter hoog en diameter van 18 meter, wordt een beeldbepalend element in de geplande parkzone.