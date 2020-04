Geplande wateronderbreking in deel van Westernieuwweg Siebe De Voogt

14 april 2020

15u14 5 Jabbeke Een deel van de Westernieuwweg in Varsenare zal woensdag zonder leidingwater zitten. Dat meldt watermaatschappij Farys.

Het gaat om de huisnummers 78 tot 88 in de even rij en die vanaf nummer 95 in de oneven rij. De bewoners van de getroffen woningen zullen tussen 7 en 16 uur over geen leidingwater beschikken. Watermaatschappij Farys vraagt hen tijdens de wateronderbreking het gebruik van water te vermijden. “Laat alle kranen dicht en zorgt dat toestellen die water verbruiken, zoals wasmachines en vaatwassers, uitgeschakeld zijn", klinkt het. Meer info vindt u op werken.farys.be.