Gemeenteraad volgende week live te volgen op website van de gemeente Siebe De Voogt

27 april 2020

10u07 1 Jabbeke De gemeenteraad in Jabbeke zal maandagavond 4 mei live te volgen zijn op de website van de gemeente. Door de coronacrisis gaat de zitting uitzonderlijk niet door in de raadszaal van het gemeentehuis.

Gemeenteraadsleden die van bij hen thuis digitaal met elkaar in debat gaan: het is een ongewone, maar broodnodige beslissing in het kader van de coronacrisis. Omdat de regels van social distancing in de raadszaal van het gemeentehuis onmogelijk toe te passen zijn, wordt de gemeenteraad volgende week maandag virtueel georganiseerd. De raadslieden zullen de zitting van bij hen thuis kunnen bijwonen. Om het openbaar karakter van de gemeenteraad te bewaren, worden de debatten vanaf 20 uur live uitgezonden op de website van de gemeente: www.jabbeke.be. Op de agenda staan onder meer de gemeentelijke initiatieven in het kader van de coronacrisis.

