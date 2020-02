Gemeente pompt 4,5 miljoen in renovatie van sport- en cultuurcentrum in Varsenare Siebe De Voogt

04 februari 2020

16u37 0 Jabbeke De gemeente Jabbeke spaart kosten noch moeite voor de renovatie van het sport- en cultuurcentrum Hof ter Straeten in Varsenare. Het gebouw krijgt een nieuwe bib, cultuurlokalen en een aantrekkelijk onthaal. Daarnaast wordt een nieuwe polyvalente zaal van 320 vierkante meter gebouwd. Kostprijs? 4,5 miljoen euro.

De eerste gesprekken dateren van zes à zeven jaar geleden, maar maandagavond zette de Jabbeekse gemeenteraad eindelijk het licht op groen voor de renovatie van het sport- en cultuurcentrum Hof ter Straeten in Varsenare. Voor het totale project wordt liefst 4,5 miljoen euro uitgetrokken. “Het is een flinke hap uit ons budget, maar de investering was echt broodnodig", zegt schepen van Sport Geert Depree (CD&V). “De gebouwen van het SPC zijn al 30 jaar oud en waren dringend aan vernieuwing toe. Onder meer de verwarming, ventilatie en veiligheidsvoorzieningen waren echt niet meer van deze tijd.”

Polyvalente zaal

Het nieuwe sport- en cultuurcentrum moet een pareltje worden. Dit najaar zal het gebouw langs binnen volledig worden gesloopt. In de plaats komen een gloednieuwe bibliotheek, verschillende cultuurzalen, een nieuwe leskeuken en moderne cafetaria. Naast het bestaande gebouw zal bovendien een polyvalente zaal worden gebouwd met een oppervlakte van 320 vierkante meter.

“De ruimte moet meer sporters naar het SPC brengen”, stelt Depree. “Er zullen onder meer enkele petanquebanen worden aangelegd. Anderzijds zullen er ook tentoonstellingen kunnen gehouden worden.” Het vernieuwde SPC zal voor een groot stuk bestaan uit glas. “Op die manier geeft het een open aanblik. We hebben bovendien gestreefd naar ecologische alternatieven voor de energievoorziening. Er worden zonnepanelen geplaatst en we zullen werken met warmtepompen en grote ventilatiegroepen.”

200.000 bezoekers

Schepen Depree wil op termijn meer dan 200.000 bezoekers naar het vernieuwde sport- en cultuurcentrum krijgen. “We hebben al enkele topsporters in de gemeente en willen Jabbeke nog meer aan het sporten krijgen", stelt hij. “Daarvoor moet onze sportinfrastructuur nu eenmaal top zijn. Met deze investering hopen we zoet te zijn voor opnieuw 30 à 40 jaar. ” Dit najaar moeten de renovatiewerken aan het SPC Ter Straeten van start gaan.

Najaar 2021

Als alles goed gaat, moet het nieuwe gebouw in het najaar van 2021 de deuren openen. “Tijdens de werken zal een pop-upcafetaria geopend worden om de werking te blijven garanderen. Ook de sportzaal blijft open. De bib zal wel tijdelijk verhuizen naar het gemeentehuis in Varsenare.” Na de eigenlijke renovatie van het SPC zal de aanleg van de parking en dreef worden geconcretiseerd. Ook de kleedkamers van voetbalclub KFC Varsenare zullen dan worden aangepakt.