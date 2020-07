Gemeente lanceert steunmaatregelen voor verenigingen en lokale economie Siebe De Voogt

13 juli 2020

15u43 0 Jabbeke De gemeenteraad van Jabbeke heeft recent enkele steunmaatregelen goedgekeurd voor de heropstart van de lokale economie en het verenigingsleven na de coronacrisis. Een overzicht.

Kwetsbare gezinnen in Jabbeke krijgen steun in het kader van energie, wonen, werk en sociale bescherming, kinderopvang en voedselhulp. Het OCMW kreeg daarvoor al uit verschillende coronafondsen bijkomend zo'n 39.000 euro aan dotaties.

De Jabbeekse bedrijven kregen midden juni al 263 hinderpremies en 524 compensatiepremies van de Vlaamse Overheid voor een geraamd bedrag van 1,5 miljoen euro. De gemeente koos bewust niet voor aanvullende subsidies of eenmalige aankoopsbons, aangezien deze weinig selectief zouden zijn in ondersteuning en eerder beperkt qua omvang ten opzichte van de federale en Vlaamse steunmaatregelen. Op advies van de Raad voor Lokale Economie werd wél gekozen voor het ter beschikking stellen van ontsmettend materiaal en een subsidie voor de aankoop van handdesinfectie-apparatuur. In september zou ook een ondersteunende actie ‘Win uw kasticket terug’ op poten worden gezet.

Terugbetaling

Voor wat betreft de cultuur-, sport- en jeugdverenigingen kreeg de gemeente van de Vlaamse overheid 153.500 euro aan extra middelen. Vrijetijdsverenigingen die gebruik maken van gemeentelijke infrastructuur, betalen in Jabbeke geen vergoedingen. Ondanks de verminderde activiteit door de coronacrisis, besliste de gemeenteraad om het subsidieniveau voor alle verenigingen aan te houden. Verder kunnen verenigingen onder meer een aanvraag doen voor terugbetaling van de effectief geleden schade en het ten laste nemen van kosten voor de aankoop van veiligheidsmateriaal of in het kader van veiligheidsmaatregelen bij zomerkampen.