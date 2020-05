Gemeente lanceert campagne om lokale handelaars te steunen: neem selfie en win waardebon van 50 euro Siebe De Voogt

07 mei 2020

09u12 1 Jabbeke De gemeente Jabbeke lanceert een campagne om de lokale handelaars tijdens de coronacrisis te ondersteunen. Klanten kunnen een originele selfie nemen in hun favoriete winkel en daarmee een waardebon van 50 euro winnen.

De winkels mogen maandag dan wel weer de deuren openen, toch liepen ze de voorbije weken heel wat verlies op. Het gemeentebestuur van Jabbeke wil de lokale handelaars dan ook een duwtje in de rug geven. Met de campagne “Koop lokaal in Jabbeke en win” willen ze zoveel mogelijk mensen stimuleren hun inkopen binnen de gemeente te doen. De campagne bestaat uit een wedstrijd, waarbij het de bedoeling is om een originele selfie te nemen bij een lokale handelaar waar je net je inkopen hebt gedaan. De selfie stuur je vervolgens door via mail op het adres selfie@jabbeke.be of via de berichtenbox van de gemeentelijke Facebookpagina.

Elke week worden twee winnaars geloot. Hen wordt een waardebon van 50 euro toegestuurd om uit te geven bij de lokale handelaars. De wedstrijd loopt van 11 mei tot en met 19 juli en vervangt de gebruikelijke campagne “Koop in mei bij mij”.