Gemeente Jabbeke wil overal ultrazuinige ledverlichting tegen 2030 Siebe De Voogt

02 juli 2020

08u42 0 Jabbeke De gemeente Jabbeke wil haar volledige openbare verlichting tegen 2030 ombouwen met ultrazuinige leds. Ze ging daarvoor een overeenkomst aan met netbedrijf Fluvius. Al dit najaar worden de eerste verlichtingsarmaturen vervangen.

Met een versnelde ombouw naar ledverlichting mikt Jabbeke op een forse daling van haar energieverbruik, bijhorende energiekosten en CO2-uitstoot. Volgens het gemeentebestuur biedt ledverlichting ook mogelijkheden om ingrepen te doen op vlak van sfeer, veiligheid of toepassingen voor slimme steden.

Jabbeke heeft momenteel 2.975 verlichtingstoestellen langs de openbare weg die in 2018 samen 988.647 kilowattuur elektriciteit verbruikten, goed voor een CO2-uitstoot van 229.366 kilogram. Om het volledige lichtpark om te bouwen tegen 2030, moeten 247 toestellen per jaar worden veranderd. Het energieverbruik en de CO2-uitstoot in de gemeente zouden op die manier 12 tot 15 keer sneller moeten dalen.

Hinder beperken

Om de hinder voor inwoners en het verkeer te beperken, zal de plaatsing van nieuwe verlichtingsarmaturen gespreid worden in de tijd. Dit najaar komen de Westernieuwweg, Bekegemstraat, Kapellestraat, Noordstraat, Hellegatstraat en het Klaverveld als eerste aan de beurt.

Netbeheerder Fluvius plaatst sinds oktober 2015 al uitsluitend ledverlichtingstoestellen die aanzienlijk minder verbruiken en langer meegaan dan de klassieke lampen. Samen met de lokale besturen wil het netbedrijf álle lichtpunten in Vlaanderen tegen 2030 ombouwen naar leds, wat een forse versnelling betekent. Alle steden en gemeenten zouden op die manier jaarlijks 54 miljoen euro kunnen besparen op energieverbruik en 44.000 ton aan CO2.

