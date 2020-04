Gemeente bereid om 30.000 mondmaskers te bestellen: “Iedere Jabbekenaar moet minstens één krijgen” Siebe De Voogt

21 april 2020

14u19 0 Jabbeke Het gemeentebestuur van Jabbeke is bereid om een bestelling van 30.000 mondmaskers te plaatsen. “Iedere inwoner moet zeker over één exemplaar kunnen beschikken", zegt burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V). In afwachting van een federale beslissing gaat de gemeente al enkele mondmaskers uittesten.

Het dragen van een mondmasker wordt na het versoepelen van de lockdown wellicht één van de maatregelen die zal ingevoerd worden, zeker op plaatsen waar voldoende afstand houden moeilijk is. De gemeente Jabbeke wil kort op de bal spelen en gaat verschillende exemplaren uittesten. “Het is de bedoeling dat elke inwoner over minstens één mondmasker zal kunnen beschikken", vertelt burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V). “We plaatsten intussen een kleine bestelling bij enkele leveranciers om de veiligheid van hun maskers te gaan onderzoeken. Op basis van die testen zullen we beslissen welk type masker we bestellen.”

Jabbeke wacht wel nog op verder nieuws van de Nationale Veiligheidsraad. “Zij moeten nog meedelen of ze de productie zelf gaan organiseren of niet", stelt Vanhessche. “Als dit niet het geval is, zijn wij klaar om een bestelling van 30.000 mondmaskers te plaatsen. Jabbeke heeft 14.000 inwoners. We willen er zeker genoeg voorzien.”