Geen wielerwedstrijden in Jabbeke tot 1 september: “Onze politiemensen moeten in de zomer coronaregels aan de kust controleren” Siebe De Voogt

25 juni 2020

08u59 2 Jabbeke De gemeente Jabbeke verbiedt alle wielerwedstrijden op haar grondgebied tot 1 september. Nochtans mogen er volgens de federale regering vanaf 1 juli opnieuw koersen georganiseerd worden. “We zijn verplicht om deze zomer politiemensen naar de kust te sturen, dus kunnen we de veiligheid niet garanderen", zegt burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V). De beslissing is onder meer slecht nieuws voor de organisatoren van de 111-triatlon, die wel denken aan een alternatief.

Tijdens juli en augustus mogen geen wielerwedstrijden over Jabbeeks grondgebied rijden. Dat heeft het schepencollege maandag beslist. Volgens burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V) is de onderbezetting van de politie Kouter komende zomer de voornaamste reden voor het verbod. “We zijn verplicht om tijdens de zomermaanden 3 voltijdse krachten af te staan voor controles op de coronamaatregelen aan de kust", verduidelijkt hij. “Op een korps van 110 mensen is dat niet weinig. Veel van onze krachten nemen in juli en augustus immers verloven en recup op.”

Horeca en winkels

Om de veiligheid langs het parcours van wielerwedstrijden te garanderen, besliste het schepencollege meteen om alle koersen tot 1 september te verbieden. “Zo kan er geen discussie ontstaan”, stelt Vanhessche. “Als de wielerwedstrijden over gewestwegen lopen, moet de politie instaan voor de seingeving. In dat geval mogen geen signaalgevers gebruikt worden. Tijdens een drukke periode als de zomer kunnen we het ons niet permitteren om nog extra manschappen te verliezen.”

Volgens Vanhessche werd bij de beslissing ook rekening gehouden met de horecazaken en winkels in Jabbeke. “Zij moesten al drie maanden sluiten en zouden dan nog eens wat dagen verliezen. Dat wilde ik hen niet aandoen.”

Dit is een drama voor ons, maar we zullen ons proberen aanpassen. Een Swimrun, bijvoorbeeld, waarbij de deelnemers afwisselend zouden lopen en zwemmen Sam Govaert, organisatie 111-triatlon

De beslissing van het schepencollege is slecht nieuws voor de druk bezette 111-triatlon, die op 2 augustus zou doorgaan op en rond ‘t Klein Strand. “We willen die mensen zeker niet pesten", zegt Vanhessche. “Ook in Brugge en Oudenburg zou het evenement trouwens verboden worden. We zijn bereid om mee te denken aan een alternatief. Een loop- en zwemevenement zou voor ons bijvoorbeeld perfect kunnen doorgaan. De deelnemers zouden kunnen zwemmen op het domein van ‘t Klein Strand en hebben daar ook genoeg plaats om te lopen.”

De organisatie van de 111-triatlon betreurt de beslissing van het schepencollege. “Dit is een drama voor ons”, zegt Sam Govaert. “Met 300 atleten was ons evenement volzet. Mensen keken er naar uit om weer te sporten en wij om opnieuw te organiseren. We zullen ons proberen aanpassen en kijken uit om op 2 augustus alsnog een attractieve wedstrijd te plannen. Een Swimrun, bijvoorbeeld, waarbij de deelnemers afwisselend zouden moeten lopen en zwemmen.”