Geen vuurwerk tijdens oudejaar: gemeente staat geen uitzondering toe op algemeen verbod Siebe De Voogt

18 december 2019

15u11 32 Jabbeke Het gemeentebestuur laat tijdens oudejaar geen vuurwerk toe in Jabbeke. Het sluit daarmee aan bij het algemeen vuurwerkverbod dat sinds 27 mei geldt in Vlaanderen.

De Vlaamse overheid riep kort voor de zomer een algemeen verbod op het afsteken van vuurwerk in het leven. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen steden en gemeenten voortaan nog afwijken van de nieuwe regel. Het gemeentebestuur van Jabbeke besliste dit jaar echter geen uitzonderingsbesluit meer op te stellen. Het afsteken van vuurwerk tijdens oudejaar is bijgevolg verboden. “De nieuwe regeling werd opgezet als maatregel voor de bescherming van de openbare veiligheid en gezondheid, maar is ook goed nieuws voor de dieren”, klinkt het. “Zij kampten in het verleden maar al te vaak met angst en stress door de luide, onverwachte knallen.” Wie toch betrapt wordt op het afsteken van vuurwerk, riskeert een GAS-boete.

Meer over Jabbeke

Vlaanderen

politiek