Gastgezinnen gezocht die Tsjernobylkinderen willen opvangen Siebe De Voogt

30 december 2019

15u12 0 Jabbeke De vzw Tsjernobylkinderen - Hoop voor de Toekomst uit Jabbeke is op zoek naar gastgezinnen uit West-Vlaanderen die kinderen uit Wit-Rusland één of twee maanden willen opvangen voor een gezondheidsvakantie.

Het is een traditioneel beeld uit Jabbeke. Iedere zomer arriveert aan het Vrijetijdscentrum een bus met kinderen uit Wit-Rusland. De vzw Tsjernobylkinderen - Hoop voor de Toekomst biedt de jongeren uit de buurt van het rampgebied in Tsjernobyl jaarlijks een gezondheidsvakantie aan. Hun zustervereniging Hope for the Future in Minsk selecteert de deelnemers en regelen alle reispassen en visa. Ze stellen ook tolken aan die de kinderen doorheen hun reis voortdurend begeleiden. Tijdens de vakantie doet de Jabbeekse vzw beroep op West-Vlaamse gastgezinnen om de kinderen op te vangen. Eens een kind wordt toegewezen, is het de bedoeling dat hij of zij elk jaar naar hetzelfde gastgezin komt. Het versterkt alleen maar de band tussen de Wit-Russische kinderen en hun West-Vlaamse gastgezin. Om die band staande te houden, krijgen de gastgezinnen ook de mogelijkheid om zelf naar Wit-Rusland te reizen. Wie interesse heeft om gastgezin te worden kan contact opnemen via mail op het adres info@tsjernobylkinderen.be of telefonisch op het nummer 0474/51.50.40.