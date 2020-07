Ga zondag picknicken in de tuin van het gemeentehuis in Varsenare en steun de lokale landbouwers Siebe De Voogt

14 juli 2020

16u53 0 Jabbeke De gemeente Jabbeke organiseert zondag samen met de Fairtrade-werkgroep een picknick in de tuin van het gemeentehuis in Varsenare. Picknicktassen zijn ter plaatse te verkrijgen en worden gevuld met producten van lokale kwekers en landbouwbedrijven.

De tassen gevuld met lekkers zijn vanaf 11.30 uur te verkrijgen en kunnen tot 14 uur genuttigd worden in de tuin van het Varsenaarse gemeentehuis. Je neemt best je eigen picknickdeken mee, want tafels en stoelen zijn niet voorzien. De singer-songwriters van Grant zorgen voor een gezellige sfeer. De band bracht al twee cd’s uit en brengt tijdens de picknick melodieën met een ritmische gitaar, drums, bas en piano- en accordeontunes.

Door de coronacrisis is er geen drankverkoop op het terrein. In de picknicktas zitten wel wat drankjes. Er worden ook geen toiletten geplaatst. De organisatie raadt aan om bij aankomst en vertrek een mondmasker te dragen. Je picknickplaats zal worden aangeduid per bubbel.