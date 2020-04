Foodstore Amitude start met leveringen aan huis en is voortaan twee dagen extra per week open Siebe De Voogt

14 april 2020

16u06 0 Jabbeke Een Een maand na de opening heeft foodstore Amitude in Varsenare beslist om wekelijks twee dagen extra te openen. Zaakvoerders Robrecht Devos (30) en Rafaël Vancoillie (26) starten op zaterdag ook met leveringen aan huis. “We willen de service naar ons cliënteel tijdens de huidige coronacrisis nog verhogen”, zeggen ze.

Foodstore Amitude opende op 18 maart de deuren in het pand langs de Gistelsteenweg waar vroeger Slagerij Sanders gevestigd was. De jonge chefs Robrecht Devos en Rafaël Vancoillie combineren hun foodstore met een cateringzaak en deden hun winkel daarom aanvankelijk slechts open op woensdag, donderdag en vrijdag. Nu beslissen ze twee dagen extra per week klanten te ontvangen. “Door de coronacrisis kunnen we onze cateringactiviteiten momenteel niet uitvoeren", vertelt Rafaël. “We beslisten daarom even vol in te zetten op onze foodstore. We zijn voortaan ook op dinsdag open van 10.30 tot 18.30 uur en op zaterdag van 9.30 tot 15 uur. Op die dag starten we ook met leveringen aan huis. Zo willen we de service naar ons cliënteel tijdens de crisis nog verhogen.”

Bestellen kan elke zaterdag telefonisch op het nummer 050/21.14.48 of op de website www.amitude.be. “Wekelijks hebben we een wisselend aanbod van verschillende vers bereide gerechten. “Naast heerlijke vlees-, vis- en vegetarische gerechten, zijn er ook frisse slaatjes, soepen en delicatessen. Alle bereidingen worden in huis klaargemaakt en zijn dus supervers.”