Fietsstraten in omgeving van Jabbeekse scholen moeten fietsers beter beschermen Siebe De Voogt

20 augustus 2019

De straten in de Jabbeekse schoolomgevingen worden binnenkort fietsstraten. Gemotoriseerde voertuigen zullen fietsers niet langer mogen inhalen en zich aan een maximumsnelheid van 30 km/uur moeten houden.

De Jabbeekse verkeerscommissie gaf alvast positief advies voor de nieuwe maatregel. “De inrichting van de fietsstraten zal gebeuren door het plaatsen van extra verkeersborden”, zegt voorzitter Wim Vandenberghe (CD&V). “Op de rijweg zullen ook grote symbolen geschilderd worden.” Door in een ruime omgeving rond de scholen fietsstraten in te stellen, wil CD&V Jabbeke het verkeer voor fietsers een pak veiliger maken. “Om de wagens attent te maken op de zone 30 zullen we borden met een smiley plaatsen”, stelt schepen van Mobiliteit Geert Depree (CD&V). “Het gaat om verkeersborden die de snelheid meten en een positieve of negatieve boodschap achterlaten.”

De wegen die een fietsstraat worden zijn de Kapellestraat en Koffiestraat in Jabbeke en het begin van de Varsenareweg, de Oost- en Westmoere in Snellegem, een deel van de Cathilleweg in Stalhille, het stuk rond de Vedastuskerk in Zerkegem en de Schoolstraat en een deel van de Westernieuwweg in Varsenare. Het advies van de verkeerscommissie moet enkel nog bekrachtigd worden door het schepencollege en de gemeenteraad.