Familie Jonckheere bouwt klein bedrijventerrein op oude site van gelijknamig transportbedrijf Siebe De Voogt

21 januari 2020

12u00 0 Jabbeke Op de oude site van Transport Jonckheere in het Vlamingveld in Jabbeke komt tegen de zomer een gloednieuwe bedrijvenzone. Momenteel zijn al acht van de elf beschikbare panden verkocht aan kleine, ambachtelijke ondernemingen. “Ik wilde iets doen aan het gebrek aan ruimte om te kunnen ondernemen in Jabbeke”, vertelt Frédérique Jonckheere (33).

De familie Jonckheere is een begrip in het Vlamingveld in Jabbeke. Op het terrein aan de kant van de Gistelsteenweg was tot 2010 het gelijknamige transportbedrijf van Patrick Jonckheere en z’n echtgenote gevestigd. “Mijn ouders hadden de site gekocht van mijn grootouders”, vertelt hun zoon Frédérique (33). “Onze familie zat dus eigenlijk al in het Vlamingveld nog voor er sprake was van de industriezone. Na het faillissement van het transportbedrijf werden de gebouwen opgesplitst en doorverhuurd aan andere ondernemingen. De panden waren echter verouderd. Dat kon niet blijven duren.”

KMO-units

In overleg met z’n ouders besliste Frédérique om een nieuwe invulling te geven aan de site, die in totaal bijna 7.000 vierkante meter groot is. “We hebben alle opties grondig bekeken en kozen ervoor om de grond op te delen in verschillende KMO-units. Ik ben van nature een echte rasondernemer en weet hoe moeilijk het is om als kleine zelfstandige een geschikte grond te vinden voor je zaak. Uit een rondvraag in Jabbeke bleek de ruimte om te ondernemen er relatief beperkt te zijn. Ik besloot er dus iets aan te doen.”

Succes

In totaal komen op de site elf KMO-units. Sinds de start van de verkoop in augustus zijn er al acht verkocht. “Het is een enorm succes”, glimlacht Frédérique. “Onder de kopers zitten onder meer een plakker, schilder en schrijnwerker. De ligging van de bedrijvenzone is dan ook uitstekend, zo dicht tegen de snelweg. De gebouwen zullen voldoen aan alle vereisten van de toekomst. Ze zijn bijvoorbeeld allemaal voorzien van zonnepanelen. De site zal volledig omheind zijn en voorzien van de nieuwste camerabewaking. ’s Avonds wordt de toegangspoort hermetisch afgesloten. De bedrijvenzone wordt dus een soort park op zichzelf.”

Binnen een tweetal weken starten de funderingswerken op het terrein. Tegen de zomer moet het project volgens Frédérique opgeleverd kunnen worden. Wie interesse heeft om één van de drie resterende gebouwen te kopen, kan terecht op de website www.kmovastgoed.be.