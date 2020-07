Eten afhalen kan nu ook bij Lunch Garden Siebe De Voogt

16 juli 2020

09u43 0 Jabbeke Het wegrestaurant Lunch Garden langs de E40 richting Brussel in Jabbeke is sinds enkele weken opnieuw open en start meteen met een nieuwe formule. Voortaan kunnen klanten er ook eten bestellen en ophalen.

Lunch Garden lanceerde het initiatief om nog beter te beantwoorden aan de behoeften van de klant. “De heropening is de laatste weken vlot verlopen", zegt CEO Ann Biebuyck. “De klanten komen met plezier terug naar onze restaurants en we zijn er in geslaagd hen in een veilige omgeving te ontvangen. Om nog beter in te spelen op de huidige context, beslisten we een take away-aanbod te lanceren. Klanten kunnen zo voortaan ook thuis genieten van hun favoriete gerechten.”

Gerechten bestellen kan via Ord’r: een gratis app die te downloaden is via Google Play of de Apple Store. Je plaatst je bestelling, geeft een afhaaluur aan en kan nadien je gerechten afhalen. Ook ter plaatse je take away bestellen is mogelijk.