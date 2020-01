Etalage van garage Cools beschadigd: vandalisme of ongeval? Siebe De Voogt

12u46 4 Jabbeke Een onbekende heeft dinsdagnacht de etalage van garage Cools in Jabbeke beschadigd. Of de schade veroorzaakt werd door een wagen of puur een daad van vandalisme is, is momenteel nog niet duidelijk. “We mogen wel een nieuw raam plaatsen", zucht de zaakvoerder.

De zaakvoerder van garage Cools stelde woensdagmorgen rond 6 uur vast dat een raam van zijn toonzaal aan de onderkant flink wat barsten vertoonde. Hij verwittigde meteen de politie Kouter. Volgens hen reed een bestuurder wellicht de etalage aan om daarna vluchtmisdrijf te plegen. Bij de garage zelf denk men eerder aan een daad van vandalisme. “De plaats van de impact lijkt me te laag om afkomstig te kunnen zijn van een wagen”, denkt de zaakvoerder. “Volgens mij is hier vannacht een vandaal aan het werk geweest. De politie zal het wel uitzoeken. We mogen intussen wel een nieuw raam laten plaatsen. Gelukkig zijn we daarvoor verzekerd.” De politie stelde alvast een proces-verbaal op.