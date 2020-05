Enkele buurtbewoners kortstondig geëvacueerd na gaslek op werf Siebe De Voogt

11 mei 2020

18u38 0 Jabbeke Enkele bewoners uit de omgeving van de Boekweitstraat in Jabbeke zijn maandagnamiddag kortstondig geëvacueerd na een gaslek. Na een een klein uurtje was de situatie genormaliseerd en mochten ze terug naar huis.

Het lek ontstond even na 14 uur, toen arbeiders met een graafmachine een gasleiding raakten op een terrein tussen de Boekweitstraat en Koornblomme. De toegesnelde brandweer kon samen met werknemers van Fluvius de lekgeslagen leiding dichten. Uit voorzorg moesten enkele buurtbewoners even hun woning verlaten. Na een klein uurtje was de situatie genormaliseerd en kon iedereen terug naar huis.