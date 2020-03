Eethuis Mint gaat creatief om met sluiting en start takeaway en delivery op Siebe De Voogt

13 maart 2020

09u01 21 Jabbeke Eethuis Mint in Jabbeke heeft na de maatregelen van de federale regering meteen de koe bij de horens gevat. Zaakvoerders Mike Van Tuyckom en Stéphanie Van Severen lanceren vanaf zaterdag een takeaway- en deliverydienst. “We moeten iets doen om te overleven”, zegt het koppel.

Voor veel horeca-uitbaters wordt het de komende weken bijzonder moeilijk om rond te komen, nadat de federale regering hen verplichtte om vrijdag om middernacht de deuren te sluiten. Eethuis Mint aan de Gistelsteenweg 278 in Jabbeke blijft niet bij de pakken zitten. Mike Van Tuyckom en Stéphanie Van Severen toveren hun restaurant tijdelijk om tot een takeaway en delivery. “De periode van de opgelegde sluiting is zó lang, dat we iets moeten doen om te overleven”, vertellen ze. “We hebben donderdagnacht dan ook meteen gewerkt aan een tijdelijke kaart. We zullen een vier à vijftal verschillende pasta’s aanbieden en ook onze bekende burgers blijven beschikbaar. Die producten zijn uitstekend te combineren met een takeaway en delivery. Ook onze saladekaart blijven we behouden.”

Dubbel gevoel

Mike en Stéphanie zullen de maaltijden zélf rondbrengen in Jabbeke en omstreken. Ze beperken zich tot een straal van tien kilometer rond hun restaurant. “We hebben geen enkele ervaring met dit concept. Het wordt roeien met de riemen die we hebben en zullen zien hoe het loopt. Indien nodig kunnen we nog altijd aanpassingen doorvoeren. Sowieso is het beter dan niets doen.” Over de maatregelen van de federale regering heeft het koppel een dubbel gevoel. “Enerzijds begrijpen we dat die ingrepen nodig zijn. Anderzijds is het echt lang dat wij en onze collega’s zonder inkomen zullen zitten. Zeker voor beginnende zaken zal dit een ramp zijn. De kosten blijven komen en ook voor het personeel moet een oplossing voorzien worden.”

Of Eethuis Mint de huidige openingsuren zal blijven aanhouden, is nog niet duidelijk. Beslissingen daarover maken Stéphanie en Mike bekend op hun Facebookpagina.