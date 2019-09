Eerste Jaguar vestigde 70 jaar geleden snelheidsrecord op snelweg in Jabbeke: oldtimerrally zet geschiedenis in de verf Siebe De Voogt

04 september 2019

15u28 1 Jabbeke Liefhebbers van bijzondere wagens moeten zaterdag aan het Vrijetijdscentrum in Jabbeke zijn. Rond 10 uur vertrekt een bijzondere oldtimerrally met een vijftigtal wagens in stoet richting Wijnegem. Met het evenement wil de Antwerp Concours d’Elegance de 70ste verjaardag herdenken van het eerste snelheidsrecord dat een Jaguar vestigde, op de snelweg in Jabbeke.

Het is misschien een minder gekend stukje geschiedenis van Jabbeke, maar de gemeente was van eind jaren 40 tot begin jaren 50 een trekpleister voor liefhebbers van klassieke sportwagens. De huidige E40 liep nog niet tot aan de kust, maar in Jabbeke werd in die periode een recht stuk autostrade van zo’n 8 kilometer aangelegd. De snelweg leende zich uitstekend tot snelheidspogingen. Voor verschillende autoconstructeurs was Jabbeke dan ook ‘the place to be’ om hun modellen te testen.

Snelheidsrecords

Het waren voornamelijk Britse constructeurs als Rover, Triumph en Jaguar die naar België kwamen afgezakt om het beste uit hun wagens te halen. Op 30 mei 1949 haalde Jabbeke het wereldnieuws. Ron ‘Soapy’ Sutton zette met een Jaguar XK120 een heroïsch snelheidsrecord op de tabellen: 213,01 km/uur. Vier jaar later verpulverde Norman Dewis het record met een Jaguar XK. Hij zette een gemiddelde snelheid van liefst 277,47 km/uur neer. De snelheidspogingen waren niet alleen toegankelijk voor racepiloten, maar ook voor particulieren en professionelen. Zo zette garagehouder Dolf De Ridder uit Haasdonk in 1953 bijvoorbeeld ook een mooie tijd neer met zijn gerepareerde Jaguar XK120.

Internationale wedstrijd

70 jaar na het eerste snelheidsrecord van Sutton zakt de Antwerp Concours d’Elegance af naar Jabbeke: een internationale elegantiewedstrijd voor bijzondere collectiewagens uit binnen- en buitenland. Het evenement is de voorbije vijftien jaar uitgegroeid tot een van de mooiste in zijn soort in België. “Sinds 2010 verwelkomen we jaarlijks een honderdtal wagens op kasteel Belvédère in Wijnegem”, vertelt Nicolas Van Frausum. “Naar aanleiding van onze 15de verjaardag breiden we de festiviteiten dit jaar uit naar een heuse tweedaagse met op zaterdag een bijzonder oldtimerrally vanuit Jabbeke in samenwerking met de gemeente Jabbeke en Jaguar Land Rover Belgium.”

Rond 8 uur verzamelt een stoet van een vijftigtal bijzondere wagens, waarvan de helft ongeveer van het merk Jaguar, aan het Vrijetijdscentrum. Om 9 uur trekt een plaatselijke regelmatigheidsproef door Snellegem en Jabbeke. Een uurtje later wordt vervolgens door schepen Frank Casteleyn (CD&V) het startschot gegeven van een 200 kilometer lange tocht richting Wijnegem. Onder de deelnemers zitten alvast verschillende Jaguar XK’s en wagens van het E-type. Jaguar Land Rover België zal ook aanwezig zijn met een recent F-type.