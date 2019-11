Dorpsstraat in Jabbeke wordt fietsstraat: “Fietsers komen op de eerste plaats” Mathias Mariën

05 november 2019

20u48 8 Jabbeke Op de gemeenteraadszitting van 4 november werd de heraanleg van de Dorpstraat in Jabbeke goedgekeurd. Na de openbare aanbesteding zal een aannemer aangesteld worden. “Het nieuwe ontwerp van de Dorpstraat kiest voor ruime voetpaden, parkeermogelijkheden voor handelszaken en voor een prominente plaats voor de fietser”, zegt schepen van mobiliteit Geert Depree (CD&V).

De hoofdstraat van Jabbeke ondergaat zo opnieuw een metamorfose, nadat er de laatste jaren heel wat middenstand verdween en plaats ruimde voor flatgebouwen. Het schepencollege is toch enthousiast over de plannen. “Net zoals rond de schoolomgevingen in Jabbeke, maken we de keuze om de fietser op de eerste plaats te zetten in de Dorpstraat. De fietser zal in de vernieuwde straat voorrang krijgen op de auto’s. Heel concreet betekent dit dat er maximumsnelheid van 30 kilometer per uur zal zijn en dat fietsers niet voorbij mogen gestoken worden.” In het project zullen ongeveer 600 meter rioleringsbuizen geplaatst worden. De rijbaan wordt aangelegd in asfalt, voor de voetpaden en parkeerstroken wordt gekozen om rustieke platines te gebruiken.

Riolering scheiden

“Bij de heraanleg wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de riolering te scheiden. Dit betekent dat het vuilwater en het hemelwater apart zal afgevoerd worden", zegt schepen van Openbare Werken Jan Pollet. “Het regenwater zal richting de Jabbeke-beek aflopen, het vuilwater richting de Bitterweg. Op die manier kan ons rioleringswater veel beter en efficiënter gescheiden worden.” Tijdens de werken zal er vanuit CD&V Jabbeke hard gehamerd worden op een goede communicatie. Via bewonersbrieven, sociale media en de gemeente-app zal er tijdens de werken info doorgegeven worden aan de omwonenden.