Exclusief voor abonnees Dit is het jeugdliefje dat Kat Kerkhofs tijdens radio-uitzending compleet verraste: “We zagen elkaar elke zomer aan zee” Bart Boterman

16 juni 2020

15u35 32 Jabbeke Toen mediafiguur Kat Kerkhofs (31) maandag in een uitzending op radiozender MNM plots geconfronteerd werd met ene Thomas De Wispelaere (31), wist ze niet met wie ze sprak. Wat later drong het tot haar door: hij was haar jeugdliefje toen ze 12 jaar was. “Mijn ouders hadden een restaurant op de zeedijk en haar ouders een appartement ernaast. We zagen elkaar elke zomer. Het vijfde jaar zijn we liefjes geworden”, vertelt de Zerkegemnaar. De havenarbeider is intussen vader van een zoontje en een krak in... kitesurfen.

Thomas De Wispelaere zat maandag in de wagen en luisterde intussen naar de radio. Te gast bij Peter Van de Veire: Kat Kerkhofs, presentatrice, dj en vrouw van Napoli-ster en Rode Duivel Dries Mertens. “Ik besloot een sms’je te sturen naar MNM: ‘Goed bezig, Kat! Je jeugdliefje Thomas’. Plots belde MNM en was ik live op de radio aan het praten tegen Kat”, vertelt de man uit Zerkegem bij Jabbeke.

Even dreigde het gesprek uit te draaien op een sisser, want Kat moest diep nadenken wie Thomas precies was. Plots kwamen de herinneringen boven. Ze was zelfs heel even overstuur.

