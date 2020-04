Directie van WZC Avondrust weigert elk bezoek: “Ongeziene beslissing van de Veiligheidsraad” Siebe De Voogt

16 april 2020

12u16 0 Jabbeke Het woonzorgcentrum Avondrust in Varsenare reageert onthutst op de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om onder bepaalde voorwaarden weer bezoekers toe te laten. “Ik ben ontgoocheld en voel me miskend”, zegt algemeen directeur Yves Claeys. “Deze beslissing is ongezien en zullen wij niet opvolgen.”

Het woonzorgcentrum Avondrust wist tot op vandaag het coronavirus buiten te houden. De beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om bezoek weer mogelijk te maken, stoot algemeen directeur Yves Claeys dan ook enorm tegen de borst. “We zijn al zo lang aan het vechten om het virus buiten te houden en dan worden we geconfronteerd met zo’n beslissing. Dat is ongezien", reageert hij kwaad. “Ik ben ontgoocheld en voel me miskend. De sector is nooit geconsulteerd. Dit is geen manier van beleid voeren.”

Claeys kreeg naar eigen zeggen al verschillende berichten van familieleden van bewoners. “De ene waren blij met de aankondiging op de persconferentie, anderen waren dan weer ongerust. Het enige wat de Veiligheidsraad gedaan heeft, is onzekerheid creëren en onterechte verwachtingen. In de huidige omstandigheden bezoek toelaten is werkelijk onmogelijk. Het zou de risico’s onverantwoord vergroten. Let op: wij verlangen niet liever dan opnieuw familieleden toe te laten. Vanaf zich enige mogelijkheid voordoet om dat te doen, zullen wij de eerste zijn die springen. Maar dergelijke maatregel moet grondig georganiseerd en voorbereid worden. Dat is nu niet het geval. Men is pas begonnen met testen. Wij hebben zelfs nog geen testen ontvangen. Laat ons eerst de juiste zorg organiseren op basis van de testgegevens. Daarna kunnen we over de rest babbelen.”