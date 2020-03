Dief dringt binnen in geparkeerde auto: “Buit miniem, maar auto volledig ontsmet uit schrik voor corona” Bart Boterman

26 maart 2020

14u26 1 Jabbeke In de Stationsstraat in Jabbeke is in de nacht van woensdag op donderdag een dief aan het werk geweest. Uit een geparkeerde auto werd kleingeld gestolen en de spullen op de achterbank zijn overhoop gegooid. “Ik vind het vooral erg vies in deze coronatijden. Ik heb de auto volledig ontsmet uit schrik voor een besmetting”, zegt eigenares Caroline Van Hoe (53).

De vrouw woont in de Stationsstraat, in het gedeelte tussen het station van Jabbeke en het kanaal Brugge-Oostende. Haar echtgenoot zou donderdagmorgen om boodschappen gaan met de wagen maar zag dat het licht van de auto brandde en de deur open stond. “De buit is miniem. Maar dat iemand in onze wagen is geweest, vinden we erg vies. Wie weet is die mens besmet met het coronavirus. We hebben de wagen volledig ontsmet uit voorzorg. Ik mag er niet aan denken. Bah!”, vertelt Caroline.

Niet op slot

“Na een inbraak in onze auto enkele jaren geleden, waarbij het raam werd ingeslagen, besloten we onze wagen niet meer te sluiten. Het heeft geen zin, want als ze erin willen gooien ze toch haar raam aan diggelen. Afgezien van wat kleingeld, blijft niets waardevols achter in de wagen. Ook de papieren halen we er telkens uit”, aldus de vrouw.

Allicht voelde de dief aan de deurklinken op zoek naar een auto die geopend was. “Ik roep mensen uit de omgeving op om alert te zijn. Ik kreeg nog meldingen van buurtbewoners die opgeschrikt werden door het alarm van hun auto. Mogelijk is de dief de volgende dagen nog actief”, besluit ze.