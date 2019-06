Dealer blijft in de cel na achtervolging die eindigde met crash tegen woning Siebe De Voogt

28 juni 2019

16u45 0 Jabbeke Een Jabbekenaar blijft een maand langer in de cel op verdenking van drugsverkoop. Dat heeft de raadkamer beslist. M.L. werd dinsdagavond opgepakt door de politie na een achtervolging die uiteindelijk eindigde tegen de gevel van een woning in Roksem.

De veertiger uit Jabbeke werd al een tijdje in de gaten gehouden door de politie. M.L. liep in het verleden enkele veroordelingen op voor drugsfeiten en het gerecht vermoedde dat hij opnieuw aan het verkopen was. Speurders wilden de man dinsdagavond arresteren en beslisten hem klem te rijden in de Dorpsstraat in Jabbeke. L. kon echter ontkomen en scheurde weg met zijn zwarte Audi, met een Bulgaarse vrouw op de passagierszetel. Enkele kilometers verderop kwam de achtervolging abrupt tot een einde. M.L. verloor langs de Brugsesteenweg in Roksem de controle over zijn stuur. Hij ramde een paaltje, vloog door enkele struiken en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen de gevel van een woning. De Jabbekenaar vluchtte te voet weg, maar kon snel in boeien geslagen worden. Bij een huiszoeking trof de politie verschillende soorten drugs als xtc en cocaïne aan. De man werd aangehouden door de onderzoeksrechter en de raadkamer verlengde die aanhouding vrijdagmorgen met een maand.