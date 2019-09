De Klimtoren neemt deel aan Levensloop, nadat school van dichtbij geconfronteerd werd met kanker Siebe De Voogt

27 september 2019

14u55 0 Jabbeke Vrije Basisschool De Klimtoren in Jabbeke neemt in het weekend van 5 en 6 oktober deel aan Levensloop in Brugge. Doel is zoveel mogelijk geld inzamelen voor de Stichting tegen Kanker. De ouderraad van de school nam het initiatief, nadat enkele leerlingen en leerkrachten met kanker te maken kregen.

Levensloop gaat dit jaar voor de vierde keer door in Brugge. Twee jaar geleden nam de scholengemeenschap al deel en dit jaar volgt ook de Vrije basisschool De Klimtoren uit Jabbeke. Het initiatief kwam van de ouderraad, nadat de school van dichtbij geconfronteerd werd met de vreselijke ziekte die kanker is. “Onder meer mijn 6-jarige dochter kreeg 4 jaar geleden de diagnose te horen”, vertelt mama Lien. “Zij heeft een goedaardige tumor op haar oogzenuw. De tumor kan niet weggenomen worden, omdat hij teveel verweven zit in de hersenen. Het gezwel zorgt ervoor dat mijn dochter slechtziend is op beide ogen. Ze zit momenteel in het tweede leerjaar en dat gaat voorlopig goed. Het is echter afwachten wat de toekomst gaat brengen.”

Chemokuur

De dochter van Lien onderging tot een jaar geleden elke woensdagnamiddag een chemokuur om de tumor stabiel te houden. “Ze koos bewust voor dat tijdstip, omdat ze graag naar school gaat. Onze dochter is een vrolijke, goedlachse meid. We hopen dat ze nog lang chemovrij mag blijven.” Lien en verschillende ouders zetten samen hun schouders onder de deelname van De Klimtoren aan Levensloop. De opbrengst van het evenement gaat rechtstreeks naar de Stichting tegen Kanker. “Het concept van het evenement is eigenlijk symbolisch. Mensen met kanker zijn 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bezig met een gevecht. Van zaterdag 15 uur tot zondag 15 uur bewegen we dus samen tegen kanker om zo de patiënten, wij noemen ze ‘vechters’, een hart onder de riem te steken. Uiteraard hopen we daarmee zoveel mogelijk geld op te halen.”

Levensloop gaat op 5 en 6 oktober door op het domein Julien Saelens. “Onze school organiseert op zaterdag om 18 uur een Klimtoren Challenge. Met zoveel mogelijk kinderen in fluojas proberen we een kring te vormen rond de looppiste. We proberen net zoals elk team 24 uur lang te blijven wandelen of lopen. Met de hulp van verschillende sponsors zullen we tot slot ook spaghetti en ontbijt verkopen, uiteraard ook voor het goede doel.” Alle info over Levensloop vindt u op www.levensloop.be. De school zoekt nog steeds lopers of wandelaars om de 24 uur vol te maken. Kandidaten kunnen zich aanmelden op het mailadres ouderraad@klimtoren.be.