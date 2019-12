Dansclub VARYA organiseert 24 uur lang les om geld in te zamelen voor de Warmste Week Siebe De Voogt

15u27 0 Jabbeke Dansclub VARYA uit Jabbeke legt de lat hoog om geld in te zamelen voor de Warmste Week. Met een 24 uur durende dansmarathon wil de vereniging op 20 en 21 december centjes in het laatje brengen voor Spermalie en Huis 45. Met ook een bar en smulprogramma is er voor elk wat wils.

De lesgevers van VARYA halen op 20 en 21 december alles uit de kast voor het goede doel. Van vrijdag om 17 uur tot zaterdag om 17 uur geven ze 24 uur aan één stuk dansles. Per leeftijdsgroep komen verschillende dansstijlen aan bod: van kleuterdans, tot G-dans, creatieve dans en koppeldans. Voor de gelegenheid worden ook enkele speciale lessen voorzien als “dansen in het donker” en “dansen zonder beat”, zodat de deelnemers kunnen ervaren hoe mensen met een visuele of auditieve beperking muziek beleven. Per les betaal je 4 euro. Wie wil deelnemen aan alle lessen in zijn of haar leeftijdscategorie, moet 10 euro neertellen.

Niet enkel dansers komen aan bod, maar ook wie z’n buikje graag rond eet komt aan z’n trekken. Op vrijdag tussen 18 en 20 uur organiseert VARYA een spaghettiavond. Volwassenen betalen 10 euro voor een heerlijk bord pasta. Voor kinderen tussen 3 en 12 jaar wordt 8 euro gevraagd. Op zaterdagnamiddag tussen 14 en 16 uur kan je koffie en zelfgebakken taart verkrijgen en genieten van een toffe kinderdisco. Voor de dorstigen is de bar 24 uur lang geopend. Het geld van de dansmarathon gaat integraal naar Spermalie – De Kade, het begeleidingscentrum voor mensen met autisme, een visuele of auditieve handicap, en Huis 45: een centrum voor blinden en slechtzienden. Inschrijven voor de lessen en/of het eten kan via de website www.dansclubvarya.be.