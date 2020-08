Dan toch mini-kermis: verschillende attracties en drive-incinema Siebe De Voogt

25 augustus 2020

12u55 0 Jabbeke Het geplande kermisweekend kan in Jabbeke niet doorgaan door de coronacrisis, maar toch zette het gemeentebestuur een coronaveilig alternatief op poten. Zo zullen verschillende attracties toch naar de gemeente afzakken en komt er een drive-incinema.

De Nacht van Jabbeke, de avondmarkt, het foodtruckfestival... Komend weekend stonden er tal van evenementen op de planning in het kader van de jaarlijkse kermis. Het coronavirus gooide echter roet in het eten, waardoor alles afgelast werd. Toch wilde het gemeentebestuur het weekend niet zomaar laten voorbij gaan. Zo zullen verschillende kermisstandhouders van vrijdag tot en met zondag tóch hun attracties openhouden in het gemeentepark van het Vrijetijdscentrum. Alle attracties worden op veilige afstand van elkaar geplaatst met nadarhekken en er geldt een mondmaskerplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar.

Op zondag is er een drive-incinema op de parking aan het Vrijetijdscentrum. “De mensen kunnen er parkeren en vanuit hun wagen een filmpje kijken”, zegt schepen Frank Casteleyn (CD&V). “Ze mogen hun voertuig niet verlaten. Door af te stemmen op een bepaalde frequentie op hun radio, kunnen ze het geluid van de film meevolgen. Bij aankomst krijgen de aanwezigen ook een lijst met wat drank en eten dat ze kunnen bestellen. Door hun vier knipperlichten aan te leggen, kunnen ze aangeven dat ze bijvoorbeeld wat popcorn wensen.”

In de loop van de dag worden drie films gespeeld. Voor elke leeftijd is er wat wils. Voor de kleinsten is er om 10 uur de film Bigfoot Junior. Om 17 uur wordt FC De Kampioenen Viva Boma getoond en om 20 uur volgt Le Fidèle. Wie een plaatsje wil op de parking, moet op voorhand reserveren via de website van de gemeente.