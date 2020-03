Corona houdt paralympisch zwemster Hannelore Vens (30) uit het water: “Vreselijk, want alleen in het zwembad voel ik geen pijn”

Jabbeke

Ze beklom Machu Picchu op twee protheses en was de voorbije maanden keihard aan het trainen voor het Paralympisch Zwemtornooi in Tokio. Maar door de coronacrisis mag Hannelore Vens (30) niet eens een zwembad in. “Dat is niet alleen sportief een tegenvaller”, zegt ze. “De uren in het water zijn de enige pijnvrije momenten in mijn leven.”