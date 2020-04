Containerpark zonder grote files opnieuw open: strikte veiligheidsmaatregelen van kracht Siebe De Voogt

07 april 2020

16u11 2 Jabbeke Het containerpark in Jabbeke is dinsdagmiddag om 12 uur zonder problemen kunnen open gaan. De inwoners leken zich te houden aan de coronamaatregelen, want grote files stonden er niet.

De heropening van het containerpark gaat gepaard met verschillende veiligheidsmaatregelen. Het gemeentebestuur vraagt enkel te gaan als dat echt noodzakelijk is. Ze verzoeken de inwoners om het bezoek te beperkten tot één keer om om de veertien dagen. De parkwachters zien erop toe dat de regels van social distancing onder de bezoekers en ten aanzien van het personeel gerespecteerd worden. Ze worden bijzonder gemachtigd om bij elke aanzet tot onveiligheid hun dienstverlening te staken en de tussenkomst te vorderen van de lokale politie. Er worden daarnaast maximaal zes bezoekers tegelijkertijd toegelaten. Elke bezoeker dient bovendien aan te rijden via de Zomerweg en de Kouter. De lokale politie zal bij files van meer dan tien voertuigen bezoekers doorsturen en hen aanmanen om terug te komen op een later tijdstip.

Het containerpark is de komende weken van dinsdag tot en met vrijdag open van 12 tot 18 uur. Op zaterdag zijn de poorten geopend van 9 tot 17 uur.