Burgemeester over Nacht van Jabbeke en kermis: “Er moet algemeen besluit komen voor gemeenten, maar als het van mij afhangt slaan we jaartje over” Siebe De Voogt

16 april 2020

09u55 4 Jabbeke De beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad zorgen voor veel onzekerheid rond gemeentelijke evenementen. In Jabbeke lijken de Nacht van Jabbeke en het kermisweekend mogelijk in het gedrang te komen. Burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V) roept op tot een algemeen besluit voor de gemeenten. “Maar als het van mij persoonlijk afhangt, slaan we een jaartje over", zegt hij.

Het kermisweekend en in het bijzonder de Nacht van Jabbeke lokken elk jaar een duizendtal bezoekers. De Nationale Veiligheidsraad preciseerde echter niet wat ze verstaan onder “massa-events”. Of de gemeentelijke evenementen deze zomer mogen doorgaan, is dus hoogst onzeker. “Ik begrijp niet waarom ze daar niet meteen duidelijkheid over geschept hebben”, reageert de Jabbeekse burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V). “Ze hadden beter onmiddellijk criteria bekend gemaakt voor evenementen die wél nog konden doorgaan.”

Vanhessche zegt de algemene regels te zullen volgen. “Wellicht zullen die volgende week wel bekend gemaakt worden. Ik vind dat er een algemeen besluit moet komen voor de gemeenten. Voor mij persoonlijk is het geen probleem als de Nacht van Jabbeke en het kermisweekend eens een jaar niet doorgaan. We bevinden ons in een uitzonderlijke situatie. Indien er een afgelasting komt, zullen we ons niet verzetten of achterpoortjes gaan zoeken. Stel dat er in omliggende gemeenten wél een kermis gehouden wordt, kunnen we natuurlijk niet achterblijven. Het lijkt mij dus beter om tot een consensus te komen om elke discussie te vermijden. Maandag bespreken we het item alvast op het schepencollege.”