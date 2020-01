Burgemeester Daniël Vanhessche: “Regering zonder N-VA is geen optie” Siebe De Voogt

29 januari 2020

06u00 0 Jabbeke Onze krant deed dinsdag een rondvraag bij alle CD&V-burgemeesters in Vlaanderen. Zien zijn een federale regering zónder N-VA zitten? De Jabbeekse burgemeester Daniël Vanhessche laat er geen twijfel over bestaan. “Een regering zonder N-VA is voor mij uitgesloten", zegt hij.

Vanhessche is erg duidelijk als we hem onze vraag voorleggen. “Een regering zonder de N-VA? Dat is voor mij geen optie”, zegt hij resoluut. “Dergelijk scenario zou de werking van de Vlaamse regering danig in het gedrang brengen. N-VA is daar immers nog steeds een regeringspartner. Bovendien zijn zij de grootste partij en moeten ze dan ook volgens mij hun verantwoordelijkheid nemen.”