Buitenschoolse kinderopvang bestaat 20 jaar en wordt gehuldigd door gemeentebestuur Siebe De Voogt

17 oktober 2019

16u23 0 Jabbeke De buitenschoolse kinderopvang in Jabbeke bestaat 20 jaar. De dienst van in totaal 19 medewerkers werd daarom in de bloemetjes gezet door het gemeentebestuur.

De gemeente Jabbeke startte op 1 september 1999 de buitenschoolse kinderopvang op in Jabbeke en Varsenare met de hulp van 9 personeelsleden. Door het grote succes volgden ook de deelgemeentes Snellegem, Zerkegem en Stalhille. “In elke deelgemeente hebben we vandaag op die manier een erkende kwaliteitsvolle opvang”, zegt schepen Frank Casteleyn (CD&V). “Varsenare en Zerkegem zijn intussen verhuisd en ook in Jabbeke verplaatsten we de kinderopvang drie jaar geleden naar het Vrijetijdscentrum. Als gemeentebestuur blijven we op zoek naar verbeteringen. Zo is de volgende stap het verhuizen van de opvang van Snellegem naar zaal De Schelpe.” De Jabbeekse kinderopvang werkt vandaag in totaal met 19 medewerkers, die iedere dag de kinderen met een glimlach opvangen. Dagelijks gaat het om ruim 100 kinderen voor aanvang van de lessen en ruim 200 kinderen na school. Voor hun tomeloze inzet werden de medewerkers tijdens de Week van de Buitenschoolse Kinderopvang dan ook in de bloemetjes gezet door het gemeentebestuur van Jabbeke.