Brasserie Fiston start met tijdelijke foodstore: “Konden niet blijven stilzitten” Siebe De Voogt

13 april 2020

16u49 7 Jabbeke Brasserie Fiston in Varsenare start vanaf donderdag met een kleine foodstore. Aangezien horecazaken door de coronacrisis nog niet meteen open lijken te mogen gaan, beslisten chef Pieter Seynaeve en z'n vrouw Tatiana Michiels tijdelijk een toonbank te plaatsen in hun zaak langs de Gistelsteenweg. “We konden niet langer blijven stilzitten”, vertelt het koppel.

Net als de andere horecazaken in ons land moest ook Brasserie Fiston in Varsenare vorige maand de deuren sluiten door de coronacrisis. Na vier weken hebben uitbaters Pieter Seynaeve en Tatiana Michiels genoeg van het stilzitten. “We hadden nooit verwacht dat deze situatie zo lang zou aanslepen”, vertelt Pieter. “Aanvankelijk dachten we dan ook dat een alternatief bedenken geen zin had. Heropenen lijkt echter nog niet voor meteen te zijn. We hadden zin om opnieuw te ondernemen en kwamen op het idee om een tijdelijke foodstore te openen in ons restaurant.”

Pieter en Tatiana plaatsten een toonbank in hun zaak en vullen die vanaf donderdag met dagverse producten. “We gaan onze klanten delicatessen en bereide gerechten aanbieden en voorzien ook een beperkt assortiment wijnen. De gerechten zullen volledig in de lijn liggen van ons restaurant: het product blijft centraal staan.” De foodstore van Brasserie Fiston zal van donderdag tot en met zaterdag open zijn tussen 10 en 18 uur. Ook op zondagvoormiddag opent de pop-up de deuren tussen 10 en 12 uur.