Brand die woning en loods vernielde, is niet aangestoken Bart Boterman

31 mei 2019

17u28 0 Jabbeke Met de brand die woensdagnamiddag een loods en woning in de Barletegemweg in Jabbeke verwoestte, is geen kwaad opzet gemoeid. Dat bevestigt het Brugse parket.

De vuurzee herleidde de loods met ingebouwde woning woensdag tot as. De brand ontstond in het loodsgedeelte en werd erg laat opgemerkt. Toen de brandweer aankwam, ontsnapte al een enorme rookpluim uit het gebouw. Die was kilometers ver te zien. De bluswerken duurden tot in de vroege uren. Het parket stelde een branddeskundige aan om de oorzaak te onderzoeken. Volgens de bevindingen zou het vuur op accidentele wijze zijn ontstaan, wellicht door kortsluiting.