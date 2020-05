Bloemenzaak Floresco mag dan toch weer de deuren openen Siebe De Voogt

05 mei 2020

13u23 1 Jabbeke Bloemenzaak Floresco in Varsenare mag woensdag dan toch weer de deuren openen. De politie legde zaakvoerder Johan Stroef (54) vorige week Bloemenzaak Floresco in Varsenare mag woensdag dan toch weer de deuren openen. De politie legde zaakvoerder Johan Stroef (54) vorige week een sluiting op, omdat zijn zaak geen tuincentrum was. Bemiddeling van burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V) bracht soelaas.

Volgens de zaakvoerder van Floresco lag zijn zaak in een grijze zone. “In het voorjaar richten we ons op producten voor buiten en zijn we puur een tuincentrum”, vertelde Johan Stroef maandag in deze krant. “Pas in het najaar voeren we zuiver activiteiten uit van een bloemenwinkel.” Burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V) had begrip voor de situatie van Floresco en trad maandag in overleg met gouverneur Carl Decaluwé. Een dag later kreeg Johan het goede nieuws dat hij woensdag weer mag openen. “Een ganse opluchting”, reageert hij. “Ze hebben nu ook wel ingezien dat wij momenteel puur een tuincentrum zijn. We zijn heel blij dat we weer open mogen. Zeker nu Moederdag eraan komt.”