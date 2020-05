Bloemenwinkel of tuincentrum? Floresco moet na twee weken opnieuw de deuren sluiten Siebe De Voogt

04 mei 2020

13u06 2 Jabbeke Bloemenzaak Floresco in Varsenare heeft afgelopen donderdag na twee weken opening opnieuw de deuren moeten sluiten. Volgens de politie gaat het immers om een zuivere bloemenwinkel. Zaakvoerder Johan Stroef (54) spreekt dat tegen. “In het voorjaar voeren we krak dezelfde activiteiten uit als een tuincentrum”, zegt hij.

Na de versoepeling van de coronamaatregelen op 18 april opende Floresco in Varsenare opnieuw de deuren. Zaakvoerder Johan Stroef (54) oordeelde dat zijn zaak een tuincentrum is en net die kregen van de federale regering een go om te heropenen. Na twee weken trad de politie afgelopen donderdag op. “We kregen het bevel om te sluiten, nadat een klacht over ons was ingediend”, vertelt Johan. “Volgens de politie vielen we niet onder de noemer van ‘tuincentrum’. Nochtans staat deze activiteit wel degelijk in het KBO vermeld. Mochten we in de winter hebben moeten sluiten, had ik het verstaan. Dan verkopen we vooral decoratie en binnenplanten en zijn we een zuivere bloemenwinkel. In het voorjaar richten we ons echter vooral op de producten voor buiten. We verkopen dan ook planten en meststoffen voor in de tuin. Niets anders dan een tuincentrum, toch?”

Johan nam na zijn verplichte sluiting meteen contact op met burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V). Die treedt maandagnamiddag in overleg met gouverneur Carl Decaluwé. “We hopen dat we woensdag weer mogen open gaan. Zeker nu Moederdag voor de deur staat. De voorbije weken draaiden we 80 procent minder omzet. De inkomsten van deze week kunnen we echt wel gebruiken.” Net maandag start Floresco ook een eigen webshop op. Bloemen en planten voor Moederdag zijn daar sowieso te verkrijgen en kunnen afgehaald worden bij restaurant Bistro 144. Meer info op www.floresco.be.