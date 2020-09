Blinde Ruben (43) grijpt opnieuw het wereldrecord boogschieten: “En dat terwijl ik in volle revalidatie zit” Siebe De Voogt

15 september 2020

16u55 2 Jabbeke Jabbekenaar Ruben Vanhollebeke (43) heeft opnieuw het wereldrecord boogschieten in handen. De blinde boogschutter deed afgelopen weekend op het Nederlands kampioenschap 1 puntje beter dan een Italiaan. Nochtans was hij net terug van blessure.

Ruben Vanhollebeke trok met weinig verwachtingen naar de wedstrijd in Breda. Hij had er net 14 weken revalidatie opzitten na een schouderblessure. “Ik scheurde de pees van mijn linkerschouder", vertelt hij. “Net die waarmee ik m’n boog aantrek. Ik was gewoon blij om weer mee te kunnen aan een wedstrijd. Nooit had ik verwacht het wereldrecord weer in handen te krijgen.”

Wereldkampioenschap in Dubai

De Jabbekenaar kroonde zich vorig jaar tot wereldkampioen en zette op het kampioenschap het toenmalige wereldrecord op 428 punten. Een Italiaan verbeterde de score nadien fors tot 452. “Ik schrok dit weekend toen ik m’n resultaat zag", vertelt Ruben trots. “Met 453 punten deed ik nog een puntje beter dan mijn concurrent. En dat terwijl ik in volle revalidatie zit. Dit is echt een boost.”

In België mogen door de coronacrisis momenteel geen wedstrijden plaatsvinden. Bij onze noorderburen mag dat wel. “Elke zondag wordt in ons land een virtuele wedstrijd georganiseerd. Via een vriend kan ik over twee schietbanen beschikken. We sturen nadien onze scores door via WhatsApp en hebben zo toch wat het wedstrijdgevoel. Een fysieke wedstrijd was voor mij lang geleden. Het EK van 2020 is ook al met een jaar uitgesteld. Dat wordt mijn eerstvolgende doel. In 2022 volgt dan het langverwachte WK in Dubai. Dankzij mijn sponsors kan ik daar aanwezig zijn. Ik ben hen daar enorm dankbaar voor!”