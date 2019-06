Blinde Ruben (42) kroont zich tot wereldkampioen boogschieten, mét nieuw wereldrecord: “Mijn grote droom zijn de Paralympische Spelen” Mathias Mariën

07 juni 2019

08u57 30 Jabbeke Ruben Vanhollebeke uit Jabbeke heeft zich in de geschiedenisboeken geschoten. De boogschutter pakte op de World Archery Para Championships de wereldtitel bij de blinden. “Dit is het hoogtepunt uit mijn carrière, al hoop ik ooit ook aan de Paralympische Spelen te kunnen meedoen”, zegt Ruben trots.

Ruben is al twintig jaar blind, maar toch moest hij net als alle deelnemers... de ogen bedekken tijdens het wereldkampioenschap G-boogschieten in het Nederlandse ‘s-Hertogenbosch. “Op die manier wil de organisatie alle twijfel uitsluiten”, verduidelijkt de kersverse wereldkampioen. De 42-jarige atleet liet het niet aan zijn hart komen en verpulverde zijn eigen records. Sterker nog: tijdens de kwalificaties brak hij het wereldrecord met meer dan zestig punten. In de finale rekende Ruben af met een Cyprioot: 6-0. “Het mooiste moment uit mijn carrière”, glundert hij.

Paralympische droom

Schutters met een visuele beperking maken gebruik van een tactiel vizier (een metalen statief) dat ze met de kneukels mogen aanraken en waardoor ze ondersteuning krijgen bij het richten. Een persoon die achter de schutter staat, de spotter, vertelt hen hoeveel punten ze schieten en op welk uur van het centrale middelpunt dat de pijl zich bevindt, zodat de schutter kan bijsturen bij zijn volgende pijl.

Toen ik op het podium stond en de Brabançonne weergalmde, kreeg ik de tranen in mijn ogen Ruben Vanhollebeke

De boogschutter uit Jabbeke werd eerder al tweemaal vicewereldkampioen. “Dit is de beloning na vijftien jaar hard werken”, zegt Vanhollebeke. “Ook het wereldrecord - los van de titel zelf - maakt me ongelofelijk fier.” In de kwalificaties schoot Vanhollebeke 428 punten met 72 pijlen, waarmee hij 61 punten beter deed dan het oude wereldrecord op naam van de Italiaan Matteo Panariello. “Toen ik op het podium stond en de Brabançonne weergalmde, kreeg ik de tranen in mijn ogen.”

Toch hoopt de sympathieke veertiger nog een extra mijlpaal te bereiken in zijn carrière. Ruben heeft een ‘Paralympische droom’ en hoopt die ooit te verwezenlijken. Enig probleem: boogschieten voor personen met een visuele beperking is momenteel geen paralympische discipline, al hoopt Ruben dat daar ooit verandering in komt. “Hopelijk kan de internationale federatie dat ooit bekomen. Al ga ik nu in de eerste plaats genieten van mijn overwinning. Ik ben al mijn vrienden, familie en sponsors enorm dankbaar.”

Eerbetoon

Bij het gemeentebestuur van Jabbeke willen ze de enorme prestatie van hun inwoner niet zomaar laten passeren. Vrijdagavond wordt Ruben Vanhollebeke verwacht in het stadhuis. “Daar zal hij de nodige felicitaties krijgen voor zijn uitmuntende prestatie”, zegt schepen van Sport Geert Depree (CD&V).