Blinde en slechtziende bewoners van Licht en Liefde kunnen na zeven weken weer contact hebben met familie in speciaal ingerichte container Siebe De Voogt

08 mei 2020

15u43 0 Jabbeke Na liefst zeven weken kunnen de bewoners van Licht en Liefde in Varsenare hun familie weer in levende lijve ontmoeten. Althans, achter plexiglas én in een speciaal ingerichte werfcontainer. “Het zijn zware weken geweest, maar dit moet hen weer de nodige moed geven”, zegt operationeel directeur Lorenzo Billiet, die nog aan een tweede en derde coronagolf verwacht.

De dertig blinde en slechtziende bewoners van Licht en Liefde in Varsenare keken bijzonder hard uit naar vrijdagnamiddag. Na zeven weken isolatie konden de eersten onder hen opnieuw contact hebben met hun familie. De zorginstelling plaatste daarvoor een speciaal ingerichte werfcontainer op hun parking. “We waren al even aan het broeden op een oplossing om het contact beetje bij beetje weer op te bouwen", vertelt operationeel directeur Lorenzo Billiet. “We kwamen daarbij in contact met Loxam, een bedrijf dat in normale tijden bouwmaterialen verhuurt en verkoopt. Samen ontwikkelden we het idee om een werfcontainer om te bouwen tot bezoekersruimte, zodat onze bewoners op een veilige manier familie zouden kunnen ontmoeten.”

Plexiglas

In de werfcontainer is één ingang voorzien voor bezoekers en één voor bewoners. In het midden werd plexiglas geplaatst, waardoor twee aparte ruimtes werden gevormd. De bewoners kunnen met hun familieleden spreken door een speciale intercom, zonder daarbij het risico te lopen besmet te worden. Tussen elk bezoek wordt de container immers gedesinfecteerd. “De voorbije zeven weken onderhielden we uiteraard contact met familie via Skype, WhatsApp of Messenger", zegt Lorenzo. “In tegenstelling tot de zorgcentra konden onze blinden en slechtzienden niet aan een raam gaan zitten om bijvoorbeeld naar familie te zwaaien. De container is een uitstekende oplossing en is voor de bewoners erg welgekomen.”

Afsprakensysteem

Licht en Liefde slaagde er tot nu toe in om het coronavirus buiten de muren te houden. “We hebben de voorbije weken gigantisch gehamerd op de hygiënemaatregelen en social distancing. De bewoners beseffen maar al te goed wat de risico’s zijn. We gaan de maatregelen dan ook niet van de ene dag op de andere loslaten. Dit is een eerste stap. We zijn er van overtuigd dat ons nog een tweede en mogelijk ook derde coronagolf te wachten staat. Die container moet ons ook in de toekomst in staat stellen het contact met de familie in alle omstandigheden in stand te houden.” Familiebezoek in Licht en Liefde is zeven op zeven mogelijk van 13 tot 17 uur. De instelling werkt met een afsprakensysteem, waarbij elke bewoner recht heeft op een half uur bezoek per week.