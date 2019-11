Bijna 19 procent van fietsers niet in orde tijdens controles Siebe De Voogt

28 november 2019

16u40 0 Jabbeke De politie Kouter controleert sinds 1 oktober geregeld fietsers op haar grondgebied in het kader van de provinciale campagne Veilig fietsen. Tijdens de eerste twee maanden van de controles bleek bijna 19 procent van de fietsers niet in orde.

De provinciale campagne ‘Veilig fietsen’ wil de zichtbaarheid van fietsers tijdens de wintermaanden vergroten. Er wordt dan ook vooral aandacht besteed aan de verlichting van de fietsen, maar ook het onderhoud, kennis van de wegcode en aandacht voor het eigen gedrag in het verkeer zijn belangrijk. De politie Kouter neemt net als de vorige jaren deel aan de campagne en controleerde tijdens de eerste twee maanden al 1.187 fietsen. Daarvan bleken er 222, of 18,7 procent, niet in orde te zijn. De politie stelde 13 processen-verbaal van waarschuwing op en verstuurde ook 180 brieven naar de ouders van minderjarigen die niet in orde waren. De campagne ‘Veilig fietsen’ loopt nog tot en met 29 februari.