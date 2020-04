Bewoners van WZC Avondrust blijven voorlopig gespaard van corona: twee personeelsleden testten wel positief Siebe De Voogt

15 april 2020

10u26 0 Jabbeke De bewoners van het woonzorgcentrum Avondrust in Varsenare blijven voorlopig coronavrij. Intussen werd wél duidelijk dat twee personeelsleden meer dan 14 dagen geleden positief testten. “Zij zijn nog steeds thuis aan het herstellen”, zegt algemeen directeur Yves Claeys.

Niemand van de 139 bewoners in woonzorgcentrum Avondrust heeft momenteel corona. Dat bevestigt algemeen directeur Yves Claeys. “Al gaat het om een vermoeden”, benadrukt hij. “Volledig zeker zijn we uiteindelijk maar als we over testkits beschikken. Geen enkele bewoner vertoont op dit moment echter symptomen en dat alleen al is een goed teken. We zijn op dit moment bijzonder dankbaar dat we gespaard blijven van het virus. Al blijven we voorzichtig bij alles wat we doen. Eénmaal de corona zich binnen de muren bevindt, kan het bijzonder snel gaan.”

Personeelsleden positief

Meer dan twee weken geleden testten twee personeelsleden van Avondrust wél positief. “De ene medewerker was op het moment van de test nog aan het werk. De afdeling waar zij werkte werd onmiddellijk volledig in quarantaine geplaatst. We hebben die 14 dagen aangehouden om te kijken of er symptomen zouden opduiken. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. De tweede medewerker zat al thuis en testte enkele dagen later positief. In dat geval was besmetting niet mogelijk.”

WZC Avondrust hoopt nu zo snel mogelijk testkits te krijgen van het Agentschap Zorg en Gezondheid om de 139 bewoners en 130 personeelsleden allemaal te testen. “Via de media vernamen we dat alle woonzorgcentra testen zouden ontvangen, maar op dit moment hebben we daarvan nog geen schriftelijke bevestiging gekregen”, zegt Claeys. “We zijn in blijde verwachting en hopen echt dat ze er komen.”