Bewoners van Hoge Akker klagen beperkte zichtbaarheid aan bij opdraaien Aartrijksesteenweg: gemeente bekijkt situatie Siebe De Voogt & Benny Proot

07 september 2019

10u56 0 Jabbeke De bewoners van de Hoge Akker in Jabbeke vragen maatregelen om de zichtbaarheid langs de Aartrijksesteenweg te verhogen. “Bij het opdraaien vanuit onze wijk zien we het aankomend verkeer niet aankomen”, zegt Thierry Piette. De gemeente is op de hoogte van het probleem en zegt de situatie te bekijken.

Het is voor de bewoners van de Hoge Akker telkens weer een heikel punt: het opdraaien van de Aartrijksesteenweg. “We moeten bij wijze van spreken ons leven wagen, want we zien het verkeer op de hoofdbaan nooit aankomen”, zegt Thierry Piette. “Een huizenrij en geparkeerde wagens versperren het zicht. Als we vanuit onze wijk de Aartrijksesteenweg willen opdraaien, moeten we met de neus van onze wagen al op de rijbaan komen. Levensgevaarlijk.” Op de Aartrijksesteenweg ter hoogte van de Hoge Akker geldt momenteel een snelheidsbeperking van 50 km/uur. “Maar veel bestuurders rijden er te snel”, zucht Thierry. “Het zal duren tot er eens een zwaar ongeval gebeurt. In onze wijk wonen kinderen die al leren rijden. Ook voor hen is dat allesbehalve aangenaam.”

Niet evident

De bewoners van de wijk namen naar eigen zeggen in november al contact op met de gemeente. Ze zijn het beu en denken zelfs aan een petitie. “Een spiegel plaatsen kan toch geen probleem zijn? En anders moet maar gedacht worden aan extra verkeersremmers”, klinkt het. Burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V) is op de hoogte van het probleem en zegt dat de situatie wordt bekeken. “Normaal zal dat door onze verkeerscommissie gebeuren”, reageert hij. “Het probleem oplossen is echter niet evident. We kunnen toch moeilijk die huizenrij platgooien?”

Spiegels worden volgens de burgemeester niet meer geplaatst. “Die geven een vertekend beeld over de afstand waarop het aankomende verkeer zich bevindt en zorgen dus voor een vals veiligheidsgevoel. Daarnaast vraag ik me af of we nóg snelheidsremmende maatregelen moeten nemen langs de Aartrijksesteenweg? Die zijn er immers al. Eén of twee keer per maand worden door de politie flitscontroles uitgevoerd op die plaats. Heel wat mensen lopen daarbij tegen de lamp. We nemen dus wel degelijk maatregelen, maar zullen bekijken wat we verder kunnen doen om de zichtbaarheid op het kruispunt te verbeteren.”