Betonmixer kantelt in gracht: bestuurder komt met schrik vrij Siebe De Voogt

30 april 2020

10u37 16 Jabbeke In de Zomerweg in Snellegem, bij Jabbeke, is donderdagmorgen een betonmixer gekanteld. De bestuurder kwam met de schrik vrij.

Het ongeval vond donderdagmorgen even voor 10 uur plaats. De chauffeur van de vrachtwagen belandde met zijn wielen in de zachte berm naast de rijweg, waardoor het gevaarte aan het kantelen ging. De betonmixer kwam uiteindelijk op z'n zij tot stilstand in de gracht. De brandweer snelde ter plaatse, omdat gevreesd werd dat de chauffeur gekneld zat in zijn cabine. Dat bleek uiteindelijk niet het geval. De man kwam met de schrik vrij. De Zomerweg werd door de politie plaatselijk afgesloten voor het verkeer.