Bestuurder zwaargewond na aanrijding in staart van file op E40 Siebe De Voogt

03 maart 2020

11u41 0 Jabbeke Op de E40 in Jabbeke is een bestuurder dinsdagvoormiddag zwaargewond geraakt bij een ongeval. De man werd langs achteren aangereden door een andere wagen, toen hij in de remmen ging voor een file. Hij werd met de MUG-heli overgebracht naar het ziekenhuis.

De zware aanrijding vond even voor 10 uur plaats in de richting van de kust. Op dat moment stond ter hoogte van Jabbeke een file. Het slachtoffer ging in de remmen voor de wachtende rij voertuigen voor hem, maar een achteropliggende bestuurder merkte dat te laat op. Hij reed z'n voorligger langs achteren aan. De klap was bijzonder zwaar, want de aangereden wagen werd van de snelweg gekatapulteerd en kwam tot stilstand in de gracht. De brandweer snelde ter plaatse om de bestuurder uit het wrak te bevrijden. De MUG-heli landde in een veld naast de snelweg en bracht het slachtoffer over naar het AZ Sint-Jan. Hij liep volgens de federale wegpolitie mogelijk een letsel op aan z'n heup of bekken, maar verkeerde niet in levensgevaar. Het verkeer moest door het ongeval een tijdlang over de middenrijstrook. Er ontstond een file tot voor Loppem.