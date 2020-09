Bestuurder rijdt nieuwe wagen van Amy (18) aan en pleegt vluchtmisdrijf, amper één maand nadat ze haar rijbewijs haalde Siebe De Voogt

09 september 2020

12u26 0 Jabbeke Amy Cappelle (18) uit Bekegem zit met de handen in het haar. Amper een maand nadat ze haar rijbewijs haalde, werd haar Fiat 500 dinsdagavond aangereden in Jabbeke. De veroorzaker van het ongeval pleegde vluchtmisdrijf. “Het is oneerlijk dat ik voor alle kosten zou moeten opdraaien”, zegt de jonge vrouw, die intussen een oproepje op Facebook lanceerde.

Het ongeval vond dinsdagavond tussen 18.30 en 22 uur plaats in de Kroondreef in Jabbeke. Amy was er samen met haar vriend gaan babysitten. “Ik had mijn Fiat 500 aan de overkant van de straat geparkeerd”, doet ze haar verhaal. “Toen we een viertal uur later wilden vertrekken, merkte ik dat mijn stuur vreemd deed. Ik stapte uit en merkte dat één van m’n banden plat stond. Er zat ook een diep gat in mijn deur en op de rest van het koetswerk zaten enkele krassen.”

Bestelwagen met aanhangwagen

Amy deed meteen aangifte bij de politie. “We vermoeden dat het een bestelwagen met aanhangwagen moet geweest zijn, want aan mijn spiegel was geen schade op te merken. Dit is echt niet leuk, want amper een maand geleden haalde ik mijn rijbewijs en kocht ik mijn Fiat 500. De garage is nu aan het bekijken wat ze aan de schade kunnen doen. Ik hoop dat de bestuurder nog gevonden wordt, want het zou oneerlijk zijn als ik voor de kosten moet opdraaien. Ik kon er immers helemaal niets aan doen.”

De jonge vrouw plaatste intussen een oproepje op Facebook, die al tientallen keren gedeeld werd. Wie tips heeft die kunnen leiden naar de aanrijder, kan contact opnemen met de lokale politie Kouter.