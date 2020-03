Bestuurder ramt duiker en verlichtingspaal in voortuin van woning Siebe De Voogt

19 maart 2020

10u23 0 Jabbeke In de Ettelgemstraat in Zerkegem vond woensdagmorgen een zwaar ongeval plaats. Een 44-jarige bestuurder uit Brugge ramde er een duiker en vervolgens ook een verlichtingspaal in de voortuin van een woning.

Het spectaculaire ongeval vond even voor 7.30 uur plaats. De Bruggeling reed met zijn wagen in de richting van Jabbeke, toen hij de controle over zijn stuur verloor. Hij kwam in de zachte berm terecht en botste tegen een duiker. Daarmee stopte het niet, want de wagen reed nog verder en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een verlichtingspaal in de voortuin van een woning. De man bleef gelukkig ongedeerd. Zijn wagen moest wel getakeld worden.