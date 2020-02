Bestuurder gaat met wagen overkop op E40 in Jabbeke Siebe De Voogt

11 februari 2020

09u22 0 Jabbeke Op de E40 in Jabbeke is een bestuurder dinsdagmorgen met z'n wagen overkop gegaan. De man moest door de brandweer bevrijd worden, maar was volgens de federale wegpolitie bij bewustzijn.

Het ongeval vond omstreeks 7.45 uur plaats in de richting van Calais, net voorbij het knooppunt E40/A10. Het slachtoffer verloor de controle over het stuur van z'n wagen en ging aan het tollen. Zijn auto ging van de weg af en kwam uiteindelijk op z'n dak tot stilstand in de berm. De bestuurder zat vast in z’n gordel en raakte niet op eigen kracht uit de wagen. Hij moest door de brandweer bevrijd worden uit z'n benarde positie en werd voor verzorging overgebracht naar het Henri Serruysziekenhuis in Oostende. Volgens de federale wegpolitie was het slachtoffer bij bewustzijn. Door het ongeval was de rechterrijstrook richting Frankrijk een tijdlang versperd voor het verkeer. Het was aanschuiven van voor Jabbeke.