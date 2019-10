Bestuurder (25) probeert weg te vluchten van alcoholcontrole Siebe De Voogt

16 oktober 2019

15u43 0 Jabbeke Een 25-jarige bestuurder uit Jabbeke is dinsdagnacht proberen wegvluchten van een alcoholcontrole. Hij kon na een korte achtervolging staande gehouden worden en legde een positieve ademtest af.

De lokale politie Kouter voerde dinsdagnacht tussen 2.30 en 3 uur alcoholcontroles uit langs de Gistelsteenweg in Jabbeke. Tijdens de controle merkten de inspecteurs op dat een wagen rechtsomkeer maakte. Ze zetten de achtervolging in en konden de 25-jarige bestuurder uit Jabbeke staande houden in de Kerkeweg richting Snellegem. Hij legde een positieve ademtest af en moest zijn rijbewijs voor zes uren inleveren.